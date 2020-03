Mit Corona-Gefahr keinen Wahlkampf machen

Coesfeld (ds). Die örtliche CDU hat in einer Pressemitteilung scharfe Kritik an Pro Coesfeld geübt. Die Vorwürfe an den Bürgermeister und an die anderen Parteien wegen der angeblichen Nichtabsage von Sitzungen seien „reines Wahlkampf-Manöver dieser Wählergemeinschaft“. Die CDU hebt in dem Papier hervor, dass in der Konferenz der Fraktionsvorsitzenden im Rat am Montag Einvernehmen – auch mit Pro Coesfeld – bestanden habe. In der Sitzung, so der Vorwurf, habe der Pro Coesfeld-Fraktionschef Günter Hallay offenbar „Einvernehmen vorgetäuscht und Tage später – wie auch sein Kollege Böyer – den Bürgermeister und andere Parteien bezichtigt, fahrlässig und verantwortungslos angesichts der Corona-Gefahr zu handeln“. Dabei, so die CDU, sei in der Sitzung allen klar gewesen, dass sich der Handlungsspielraum stündlich ändern könne und weitere Einschränkungen dringend notwendig und möglich seien. Das habe auch der spätere Erlass der Bezirksregierung gezeigt. Die CDU plädiert „im Rahmen der kommunalverfassungsrechtlichen Bewertung für sachlich angemessene Lösungen und für die Handlungsfähigkeit von Rat und Verwaltung angesichts der bekannten Gefahren“. Gleichzeitig will Fraktionsvorsitzender Richard Bolwerk den Bürgermeister bitten, auf Grundlage der Erlasslage zu prüfen, ob unabdingbare Entscheidungen vor dem 19. April zu treffen seien.

Von Detlef Scherle