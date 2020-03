Noch ein dritter Autoaufbruch

Coesefld. Die Polizei berichtete am Freitag über zwei aufgebrochene Autos in der Coesfelder Innenstadt. In der Nacht zu Freitag hatten Unbekannte die Scheiben eingeschlagen, um in die Fahrzeuge zu gelangen. Nun ist ein dritter Fall bekannt geworden. Am Bahnweg schlugen unbekannte Täter die Scheibe eines schwarzen Skoda Fabias ein. Sie stahlen eine Stirnlampe. Die Tatzeit liegt zwischen Donnerstag (16 Uhr) und Freitag (19.25 Uhr). Die Polizei in Coesfeld bittet mögliche Zeugen, sich unter Tel. 02541 / 140 zu melden.

Von Allgemeine Zeitung