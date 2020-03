Dass aber auch Ansteckungsgefahr vom eigenen Personal ausgehen kann, hat sich jetzt in einem Pflegeheim in Würzburg gezeigt. „Bei unserem Personal in der Pflege und in allen anderen Bereichen gibt es keinen Infektions- und keinen Verdachtsfall“, teilt Ingrid Schönjahn mit. Alle 90 Mitarbeiter seien sehr darauf bedacht, ihre eigene Gesundheit zum Schutz der Bewohner der Einrichtung ständig im Blick zu behalten.

Ingrid Schönjahn zeigt sich dankbar, dass sie von der Alloheim-Zentrale stets - und das auch gerade jetzt - mit Info-Material, Unterstützung und ausreichender Schutzkleidung für den Bedarfsfall versorgt werde.

Aus der Einrichtung Seniorenstift „Alte Weberei“ heißt es, dass man in Sachen Infektionsgefahr schon lange vor Würzburg am Ball gewesen sei. Dr. Alfred Knierim betont als Leiter der Einrichtung: „Aktuell gibt es weder bei unseren Bewohnern noch bei unseren Mitarbeitern einen nachgewiesenen Corona-Fall.“ Für die Mitarbeiter, die alle sehr verantwortungsbewusst seien, sei die aktuelle Situation besonders belastend. So würden immer wieder beruhigende Gespräche geführt. „Trotz aller Ernsthaftigkeit brauchen wir ein Stück Gelassenheit“, sagt Dr. Knierim.

Gleichzeitig weist er darauf hin, dass es aktuell einen Lieferengpass für Schutzkleidung gebe. „Wenn es nicht einmal unser Minister Laumann schafft, an das Material zu kommen, wie soll es dann den einzelnen Einrichtungen gelingen?“, fragt er sich stellvertretend für viele andere Pflegeheime. Nachfrage und Angebot würden aktuell in einem eklatanten Ungleichgewicht stehen, was auch für Preisexplosionen – zum Beispiel bei Mund-Nase-Schutzmasken – sorge.

Falls es zu einem Verdachtsfall komme, werde das Personal Schutzkleidung tragen, sagt Dr. Knierim. Mit Sorge blicke er allerdings in die Zukunft, denn niemand wisse, wie lange die Krise und damit die akute Infektionsgefahr und die Restriktionen andauern werden. Irgendwann seien die eigenen Ressourcen an Schutzkleidung erschöpft. Aktuell denkt Dr. Knierim darüber nach, Mitarbeiter der Verwaltung seiner Altenpflegeheime ins Homeoffice zu schicken. „Aber unsere Pflegekräfte können nun einmal nicht im Homeoffice arbeiten“, sagt er. Sie seien verständlicherweise nah am Menschen dran. Abstandsregeln seien daher absurd.

In der BHD-Seniorenwohnanlage St. Johannes in Lette sei man bestens auf Krisensituationen vorbereitet, wie Heimleiterin Heike Riering versichert. „Wir haben die Gefahr auf dem Schirm und werden unsere vorhandene Schutzkleidung im Notfall einsetzen.“ Es mache keinen Sinn, diese Kleidung zu einem Zeitpunkt zu verbrauchen, wenn noch keine akute Gefahr bestehe. Im Übrigen seien alle Pflegekräfte bemüht, den Bewohnern so viel Normalität wie möglich zu bieten. Dazu gehöre auch, Ängste abzubauen oder gar nicht erst aufkommen zu lassen.

Informationen zur Situation im Katharinenstift und Laurentiusstift waren bis Redaktionsschluss nicht zu bekommen.