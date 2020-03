In den Praxen hagelt es Absagen

Coesfeld. Wer in diesen Tagen in einer örtlichen Facharztpraxis anruft, muss sich zuweilen in Geduld üben. Denn in vielen Praxen steht das Telefon nicht mehr still. Seit Inkrafttreten der verschärften Maßnahmen gegen das Coronavirus hagelt es vermehrt Terminabsagen. „Die Leute werden sensibel“, bestätigt Petra Marpert von der urologischen Praxis Dr. Daniel Marpert. Doch auch die Praxen selbst beschränken zuweilen ihre Tätigkeiten auf das absolut Notwendige.

Von Florian Schütte