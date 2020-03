Corona: 63-jähriger Coesfelder gestorben

Coesfeld (vth). Der erste Todesfall im Kreis Coesfeld: Ein 63-jähriger Patient aus Coesfeld ist gestern im Krankenhaus an seiner Grunderkrankung verstorben. „Er hatte als Nebenbefund einen positiven Corona-Test“, berichtet Dr. Heinrich Völker-Feldmann, Leiter des Kreisgesundheitsamtes. Die Zahl der nachgewiesenen Ansteckungen lag in Coesfeld gestern bei 18. In Coesfeld soll ein Notkrankenhaus eingerichtet werden, um die Krankenhäuser im Kreis zu entlasten. Dafür sucht der Kreis freiwillige Helfer. | Kreisseite

Von Viola ter Horst