Bürgermeister will keine Haushaltssperre verhängen

Coesfeld. Weil durch die Corona-Krise unter anderem bei der Gewerbesteuer erhebliche Einnahmerückgänge zu befürchten sind, haben einige Bürgermeister im Münsterland schon die Reißleine gezogen und Haushaltssperren verhängt. In Oelde (Kreis Warendorf) zum Beispiel erließ Rathaus-Chef Karl-Friedrich Knop eine zunächst bis zum 19. April befristete Haushaltsbewirtschaftungssperre, „damit die Stadtfinanzen nicht in Schieflage geraten“. Eliza Diekmann, Bürgermeister-Kandidatin von SPD, Pro Coesfeld, Grünen und AfC, fordert in einer Presseerklärung, dass vor dem Hintergrund der Krise auch in Coesfeld nun zunächst einmal „alle Neuinvestitionen gestoppt“ werden sollten. Lediglich schon begonnene Projekte wie die Martin-Luther-Schule sollten fortgeführt werden. Diekmann: „Nach der Krise gibt es dann einen Cut und wir schauen uns in Ruhe den Scherbenhaufen an, und dann wird es natürlich eine komplett neue Prioritätenliste geben.“

Von Detlef Scherle