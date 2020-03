Zwei bislang unbekannte Männer klingelten gegen 0.30 Uhr an der Eingangstür des Mannes, der an der Straße Zu Thiemanns Kuhle wohnt. Nachdem der Senior die Tür geöffnet hatte, drängten die beiden Täter den Mann in sein Treppenhaus zurück, teilte die Polizei jetzt mit. Dort raubten sie ihm seine Geldbörse aus einer Hosentasche. Mit einem geringen Bargeldbetrag flüchteten sie in bislang unbekannte Richtung. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang dringend nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich mit den Beamten in Coesfeld unter Tel. 02541/ 140 in Verbindung zu setzen.