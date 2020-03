Eltern wollen ihr Geld zurück

Coesfeld. „Wir müssen unsere Kinder selber betreuen und trotzdem zahlen – das ist nicht in Ordnung.“ Eine Mutter aus Coesfeld, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, bringt auf den Punkt, was derzeit viele Eltern, die Beiträge für die Kita, OGS oder Übermittagbetreuung leisten, denken. Anderswo, ergänzt sie, tickten die Städte anders – da würden Elternbeiträge nicht weiter eingezogen und/oder zurückerstattet. „Warum geht das nicht in Coesfeld? Das wäre doch auch ein gutes Signal an alle, die jetzt finanzielle Sorgen haben, weil sie zum Beispiel in Kurzarbeit müssen.“ Unterstützung kommt von Bürgermeister-Kandidatin Eliza Diekmann. Sie fordert in einer Presseerklärung, Elternbeiträge für Kita, Tagespflege und offenen Ganztag auszusetzen – „und zwar schnell und unbürokratisch im Sinne der Familien“. Diekmann: „Wir müssen den Bürgerinnen und Bürgern die Liquidität lassen und sie in dieser Situation nicht zusätzlich belasten.“

Von Detlef Scherle