Kein Vespa- und Apetreffen in diesem Jahr

Coesfeld. Schweren Herzens haben die Veranstalter das Coesfelder Vespa- und Apetreffen abgesagt. Am 17. Mai wollten sich bis zu 350 Teilnehmern in der alten Kaserne in Flamschen treffen. „Safety first“ meinen die Organisatoren und stoppten jetzt die Anmeldungen aus ganz Nordrhein-Westfalen. Foto: Karla Wesseling