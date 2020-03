Vier Autoaufbrüche: Polizei sucht Zeugen

Coesfeld. In der Nacht zum Donnerstag haben bislang unbekannte Täter in Coesfeld mindestens vier Autos aufgebrochen. In allen Fällen schlugen sie Scheiben ein, um in die Wagen zu gelangen. Sie entwendeten drei Geldbörsen. Die Autos waren abgestellt in der Mittelstraße, Loburger Straße, Holtwicker Straße und auf dem Ottoweg. In diesem Zusammenhang erinnert die Polizei noch einmal daran, dass man keine Wertgegenstände im Auto zurücklassen sollte. Sie sucht nun Zeugen, die vielleicht zufällig etwas von den Aufbrüchen mitbekommen haben. Sie können sich unter Tel. 02541/140 in der Dienststelle melden.

Von Allgemeine Zeitung