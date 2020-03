26 Corona-Infizierte in Coesfeld

Coesfeld (fs). Die Zahl der Personen, die sich in Coesfeld mit dem Coronavirus infiziert haben, ist am Donnerstag um vier weitere Fälle auf insgesamt 26 gestiegen. Im kreisweiten Vergleich der elf Kommunen verzeichnet Coesfeld zurzeit die drittmeisten Fälle. Die meisten Infizierten gibt es in Dülmen (65), gefolgt von Senden (33). Im gesamten Kreisgebiet gibt es 232 nachgewiesene Ansteckungen. Insgesamt werden im Kreis Coesfeld 17 mit dem Coronavirus infizierte Menschen im Krankenhaus behandelt, davon vier auf der Intensivstation, so die Kreisverwaltung.

Von Florian Schütte