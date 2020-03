Gottesdienst kommt über Hauskanal

Zudem habe Schwester Josefa Maria an die rund 90 dort lebenden Schwestern appelliert, nicht mehr in großen Gruppen in die Kapelle zu gehen. „Eine wirklich sehr ungewöhnliche und ungewohnte Maßnahme, die aber sein muss.“ Auch können sie aktuell keine Messen mehr feiern. „Die Benediktiner aus Gerleve kommen nicht mehr zu uns, somit entfällt der eucharistische Teil.“ Aber die Schwestern Unserer Lieben Frau gestalten ihre eigenen Wortgottesdienste. Zwei Mal in der Woche mit der Kommunion. „Nachmittags haben wir auch eine Anbetungsstunde als zusätzliches Angebot eingerichtet.“

Das anstehende Osterfest wird für das Kloster ein großer Einschnitt sein, denn es wird nur eine eingeschränkte Liturgie geben. „Das hatten wir noch nie“, betont die Provinzoberin. Dennoch zeigt sie sich optimistisch und dankbar: „Im Grunde haben wir es noch sehr leicht. Wir haben eine Gemeinschaft und kennen uns. Wir müssen uns keine Sorgen um unsere Arbeitsplätze machen, denn hier sind alle im Ruhestand bis auf eine Schwester, die vorübergehend ausgezogen ist. Auch müssen wir keine Kinder betreuen. Unserem Pflegepersonal im Seniorenzentrum geht es gut, ebenso unserem Küchenpersonal. Wer hier als Bewohner klagen würde, klagt auf hohem Niveau.“ Zudem seien bislang alle Schwestern wohlauf.

In den Fürbitten werden die Anliegen der Menschen in der Coronakrise selbstverständlich mit ins Gebet genommen. „Persönliche Anliegen können uns jederzeit über die Homepage mitgeteilt werden“, so Schwester Josefa Maria. | www.snd-europa.de