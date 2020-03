Stromausfall in der City zügig behoben

Schrecken in der Morgenstunde

Coesfeld. Binnen zwei Stunden und 40 Minuten hatten Mitarbeiter der Stadtwerke den Fehler für den Stromausfall am Freitagmorgen gefunden und behoben. An der Baustelle für die Kita Haus Hall am Gerlever Weg hatte ein Bagger eines fremden Tiefbauunternehmens ein 10-KV-Stromkabel durchtrennt.