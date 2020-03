27 Corona-Infektionen in der Kreisstadt

Coesfeld (fs). Die gute Nachricht ist: Bis Freitagnachmittag ist die Zahl der Infizierten in Coesfeld im Vergleich zum Vortag nur um eine Person gestiegen. 27 Fälle gibt es nun in der Kreisstadt. Die traurige Nachricht: In Havixbeck hat es nun einen ersten Todesfall im Kreis Coesfeld gegeben, der direkt auf die Infektion mit dem Coronavirus zurückzuführen ist; ein 79-jähriger Mann ist am Freitag an den Folgen von Covid-19 gestorben. Kreisweit stiegt die Zahl der nachgewiesenen Ansteckungen auf 264, teilt der Kreis mit.

Von Florian Schütte