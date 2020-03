Osterpost verbindet Generationen

Coesfeld. Es gibt ihn noch: den guten alten Brief, handgeschrieben und liebevoll verziert. Und selbst in Zeiten, in denen das Digitale Trumpf zu sein scheint, erweist er sich als Medium, das Generationen verbindet. Darüber haben sich Milo, Paul, Lena und Jara aber wahrscheinlich nicht den Kopf zerbrochen. Sie sind einfach zur Tat geschritten. Spontan und kreativ haben die Kinder Osterbilder gemalt und einen Brief an die Senioren des St.-Laurentiusstifts verfasst.

Von Florian Schütte