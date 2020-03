Brot statt Brötchen in der Krise

Coesfeld (jd). Brot statt Brötchen – so sieht gerade der Alltag von Bäckermeister Bastian Mey aus. „Seit zwei Wochen brechen uns bei den Brötchen nach und nach Vertriebswege weg. Zuerst die Schulen, dann die Kantinen und Gaststätten.“ Baguettes als Beilage zum Essen oder Frühstücksbrötchen in den Restaurants und Cafés? Fehlanzeige. Auch Büroangestellte kommen weniger, um sich ein belegtes Brötchen vor der Arbeit zu holen. Stichwort Homeoffice. Meetings mit der obligatorischen Platte belegter Brötchen in der Mitte finden ebenfalls nicht mehr statt.