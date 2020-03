Erfolg durch persönliche Ansprache

Seit einer Woche gilt bundesweit das Kontaktverbot, auf das sich Bund und Länder geeinigt hatten. Damit soll eine weitere Ausbreitung des Coronavirus möglichst eingedämmt werden. Die Bürger sind deshalb auch in Coesfeld dazu angehalten, die Kontakte zu anderen Menschen außerhalb der Angehörigen des eigenen Hausstands auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren. Treffen mit mehreren Personen sind im öffentlichen Raum verboten und können sanktioniert werden.

„Bisher hatte eine persönliche Ansprache immer noch guten Erfolg. Wir können den Coesfelder Bürger da ein großes Lob aussprechen: Sie halten sich fast ausnahmslos an die Kontaktsperre“, betont Zirkel.

Diesen Trend kann Britta Venker, Pressesprecherin der Kreispolizeibehörde Coesfeld, ebenfalls verzeichnen: „Es scheint, als seien die Leute aufgewacht. Wir können bestätigen, dass die Leute zunehmend zuhause bleiben und sich nicht an öffentlichen Plätzen aufhalten und sich dort treffen.“ Oberstes Ziel, so Venker, sei es, die Bevölkerung vor einer Ansteckung mit dem Virus zu schützen. Dazu unterstützt die Polizeibehörde das städtische Ordnungsamt. „Bei Informationen zu größeren Ansammlungen gehen wir dem natürlich nach. Zu einer Straftat und damit zu einer Anzeige ist es bisher aber erst in den wenigsten Fällen gekommen“, so die Pressesprecherin der Polizei. Auch die Stadt greift bei Verstößen durch: „Wenn wir diese vermehrt feststellen, werden sie konsequent geahndet, auch mit Bußgeldern“, teilt Andrea Zirkel weiter mit. „Unterstützt werden unsere eigenen Mitarbeiter zudem vom Sicherheitsdienst, der sich in den Abendstunden und am Wochenende besonders die Orte ansieht, wo es im letzten Sommer immer mal Beschwerden gegeben hatte.“

Unverständnis zeigt Zirkel allerdings darüber, „dass manche Eltern ihre Kinder offenbar immer noch nicht davon abhalten, sich mit anderen in der Öffentlichkeit zu treffen.“

Nichtsdestotrotz sei es insgesamt sehr ruhig auf den Straßen und Plätzen geworden. Konsequente Kontrollen durch das Ordnungsamt sowie die Polizei sollen aber konsequent weiter durchgeführt werden.