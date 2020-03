Steigende Zahlen am Wochenende

Coesfeld (vth). Weiter steigende Zahlen: In Coesfeld gibt es am Sonntag 31 positiv getestete Personen, am Samstag waren es 29, am Freitag 27. Insgesamt zählte das Kreisgesundheitsamt 303 positiv getestete Personen im Kreis Coesfeld, Samstag waren es noch 295. Weitere Tote meldet das Amt am Wochenende nicht. Am Freitag war ein 79-jähriger Mann in Havixbeck als erster im Kreis an der Krankheit gestorben. Zuvor starb bereits ein Coesfelder an seiner Grunderkrankung, der aber auch mit dem Virus infiziert war.

Von Viola ter Horst