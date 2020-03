Jeden Tag zwei Infizierte mehr

Coesfeld (fs). Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen in der Stadt Coesfeld ist seit Freitag kontinuierlich jeden Tag um zwei Personen gestiegen. Waren es am Freitag vergangener Woche noch 27 Personen, so sind es am Montagnachmittag 33 Betroffene gewesen, wie der Kreis Coesfeld mitteilt. Kreisweit gibt es 310 Fälle, davon die meisten in Dülmen (102). Im Kreis Coesfeld sind vier Personen an Covid-19 bislang verstorben. Insgesamt 53 Personen haben die Erkrankung überstanden und sind wieder gesund.

Von Florian Schütte