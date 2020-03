In die Pedale treten für Existenz

Um die fehlenden Einnahmen halbwegs zu kompensieren, ist sie wie viele andere Einzelhändler und Gastronomen kreativ geworden und hat sich etwas einfallen lassen: einen Lieferservice. „Es ist schon eine düstere Zeit, umso wichtiger ist es doch jetzt, sich mit Dingen zu umgeben, die das Leben schöner machen. Wenn ich die Ware zu meinen Kunden bringe, ist das für viele immer noch komisch. Sie bedanken sich überschwänglich. Dabei mache ich doch eigentlich nur das, was ein Pizzaservice auch regelmäßig anbietet“, sagt sie mit einem Lächeln.

Eigentlich wäre Ostern für sie ein lohnendes Geschäft, die Ware ist sogar schon da. „Aber das ist ja jetzt alles mehr oder weniger hinfällig.“ Stattdessen bringe sie gerade Spiele, Malkreide, personalisierte Kerzen oder Ballons zu den Menschen. „Ich habe neulich Heliumballons für einen 40. und 90. Geburtstag ausgeliefert und die Freude war groß.“ Denn: Man kann nicht nur für sich selbst bestellen, sondern die Ware auch als Überraschung an Freunde und Verwandte liefern und sich selbst die Rechnung schicken lassen – alles kontaktlos. Und noch eine Idee hat die 43-Jährige: „Ich fotografiere jetzt Postkarten, die ich bestellt habe. Die kann ich mit oder ohne Briefmarke ausliefern. In Zeiten von Social Media und Co. bin ich immer dankbar über so einen persönlichen Gruß und hoffe, dass es andere genauso sehen.“

Aus kaufmännischer Sicht hofft Simone Hauling, dass sie ab dem 20. April ihr Geschäft wieder öffnen kann. „Am liebsten schon heute. Aber wenn ich ehrlich bin, habe ich da noch so meine Zweifel.“ Aber bis es so weit ist, tritt sie weiter in die Pedale. | www.tuedelkram.com