Auch sei aus diesem Grund die Probenarbeit im Hinblick auf die Premieren nicht in ausreichendem Maße möglich – trotz unermüdlicher Motivation aller Beteiligten, die in Heimarbeit versucht hätten, die Vorbereitungen noch aufrecht zu erhalten. In dieser Saison sollten eigentlich die Stücke „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“ für die jüngeren Zuschauer sowie „Big Fish“ als Abendstück auf die Bühne gebracht werden. Beide werden dann 2021 zu sehen sein. Die künstlerischen Teams bleiben bestehen, berichtet die Bühne.