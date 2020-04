Fürbitte vor dem Kreuz

Coesfeld. Die Idee, eine regelmäßige kurze Andacht am Coesfelder Kreuz zu feiern, hatten Pfarrdechant Johannes Arntz und sein Seelsorgeteam schon länger. „Sie ist in Zusammenhang mit unserer Kirchenrenovierung entstanden“, berichtet er laut Pressebericht. Geplant war ein 15-minütiges Kreuzgebet vor dem Passionskreuz, freitags um 12 Uhr, wenn viele Menschen in der Innenstadt auf dem Wochenmarkt unterwegs sind.

