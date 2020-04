Händler bleiben wegen Baustelle die Kunden weg

Beim Wochenmarkt, erklärt er, sei das sehr sensibel mit der Verlegung von Ständen – stünden sie nur ein paar Meter weiter weg, fänden Kunden sie schon nicht mehr. „Die steuern uns sehr gezielt an.“ Und die Baustelle hätte das nun noch erschwert. Zudem hätten Kunden teils auch noch weit laufen müssen, weil der direkte Weg zum Parkplatz Pfauengasse – ebenfalls durch eine Baustelle – versperrt war.

Die Stadtwerke nutzen die Corona-Zeit gerade bewusst dafür, Rohre zu verlegen, weil die meisten Geschäfte eh geschlossen bleiben müssen. „Wusste der Stadtmarketing-Verein das nicht?“ fragt Rogge. Es wäre besser gewesen, während der Baustellensituation den Interims-Standort zu belassen. Er und seine Kollegen hätten dadurch das Nachsehen gehabt. „Die Umsatzeinbrüche sind enorm“, ärgert er sich. Besonders sauer ist er auch darüber, dass der Mitarbeiter des Stadtmarketing-Vereins vor Ort „kein Einsehen“ gezeigt habe. „Von unserer Seite haben wir uns kompromissbereit gezeigt“, so Rogge – aber der Mitarbeiter „hat jede Diskussion abgelehnt“. Auch die meisten Kunden, die noch kamen, hätten da nur mit dem Kopf geschüttelt.

Der Stadtmarketing-Verein will trotz erneuter Baustellen-Situation daran festhalten, dass der Samstags-Markt zurück in die Letter Straße zieht. Stadt-Sprecherin Andrea Zirkel mutmaßte auf Nachfrage, dass die geringere Kunden-Resonanz beim ersten Mal an alter Stelle auch daran liegen könnte, dass die Rück-Verlegung noch nicht ausreichend bekannt gewesen sei. „Das ist wahrscheinlich noch nicht durchgedrungen.“ Auch das Monatsende, die allgemeine Corona-Situation oder das Wetter könnten eine Rolle gespielt haben. Per Anzeige will die Stadt den neuen alten Standort nun zum nächsten Termin bewerben. Außerdem sollen künftig Aufsteller vor der Kupferpassage darauf hinweisen, dass der Samstagsmarkt wieder in der Letter Straße stattfindet. Drei Händlern, die sich am Montag nochmal beim Stadtmarketing-Verein gemeldet haben, sei zudem per Mail angeboten worden, „in einem gemeinsamen Gespräch (sobald das wieder möglich ist) zu klären, wo Verbesserungswünsche und Anregungen sind.“