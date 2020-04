Corona-Fall in der Kurzzeitpflege am St.-Katharinenstift

Coesfeld. Ein älterer Mann, der bis Dienstag in der Kurzzeitpflege des St.-Katharinenstifts betreut wurde, ist positiv auf Covid-19 getestet worden. Diese Information unserer Zeitung bestätigte Jochen Fallenberg, Geschäftsführer der Christophorus Altenhilfe GmbH, auf Nachfrage. Wie er erklärte, kam der Mann aus dem Krankenhaus. Dort habe es aber „zunächst keinerlei Anzeichen für eine Infektion“ gegeben. Trotzdem wurde der Mann in der Kurzzeitpflege zunächst isoliert – das geschieht grundsätzlich 14 Tage lang bei allen Neuaufnahmen ins Heim, um das Gesamtrisiko für die Einrichtung zu minimieren. Fallenberg stellte aber klar: „Es gibt keine 100-Prozent-Garantie.“ So zeigte der Mann schließlich auf der Kurzzeitpflege-Station, die räumlich von den anderen Wohnbereichen des Heims getrennt ist, doch noch Symptome einer Corona-Infektion. Daraufhin ist er sofort getestet worden – mit positivem Ergebnis. Weil sein Zustand kritischer wurde, ist er am Dienstag ins Dülmener Krankenhaus eingeliefert worden.