AZ-Osteraktion: Körbchen für Pflegekräfte

Das ist sehr schade, vor allem für die Familien mit Kindern, die in der Nacht zu Palmsonntag immer gern auf die Suche nach Plastikeiern gegangen sind, um diese dann bei der AZ gegen mit Leckereien und Gutscheinen gefüllte Körbchen einzulösen. Wegen Corona muss die beliebte Aktion unserer Zeitung in diesem Jahr leider ausfallen. Die 60 Osternester, deren Inhalt teils von Sponsoren (Moubis, Sparkasse und Eiscafé San Remo) zur Verfügung gestellt wurde, sollen trotzdem Menschen in Coesfeld erfreuen – und zwar solchen, die in diesen Tagen besonders belastet sind: Auszubildende Ronja Stüwe nahm sie gestern dankend für die Pflegerinnen und Pfleger in Einrichtungen der Christophorus Trägergesellschaft entgegen. Foto: Carolin Böcker

Von Allgemeine Zeitung