Kein Picknick im Schlosspark

COESFELD. Brigitte Exner, Vorsitzende des Partnerschaftsausschusses Coesfeld – De Bilt, teilt mit, dass der Freiheitstag, der am 9. Mai im Schlosspark gefeiert werden sollte, ausfällt. Laut Pressemitteilung sagt sie im Hinblick auf die aktuelle Corona-Krise: „Gemeinsam mit unserer Partnerstadt De Bilt wollten wir hier in Coesfeld am 9. Mai 75 Jahre Freiheit und Frieden feiern. Bedauerlicherweise müssen wir diesen Tag, an dem viele Bürgerinnen und Bürger aus beiden Städten zu einem Picknick im Park zusammenkommen sollten, absagen“. Nach Rücksprache mit Bürgermeister Öhmann hat sie sich dazu entschieden, weil noch nicht ersichtlich ist, wie sich die Situation entwickelt.

Von Allgemeine Zeitung