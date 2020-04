Zahl der Corona-Infizierten steigt auf 49

Coesfeld (ude). Auf 49 ist die Zahl der nachweislich mit dem Corona-Virus infizierten Coesfelder am Donnerstag angestiegen – das sind sieben Personen mehr als am Mittwoch. 14 neue Fälle gibt es insgesamt im Kreis, also macht Coesfeld die Hälfte der Neuinfizierungen aus. Insgesamt liegt im Kreis Coesfeld die Zahl der nachgewiesenen Ansteckungen bei 372 Fällen – gegenüber dem Stand von 358 Fällen am Mittwoch. 26 Menschen werden im Krankenhaus behandelt, zehn auf der Intensivstation. 109 Menschen konnten inzwischen als gesund aus der Quarantäne entlassen werden, teilt der Kreis mit. | Kreis Coesfeld

Von Ulrike Deusch