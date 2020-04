Thomas Backes, zuständiger Dezernent, erklärt dazu in einer Pressemitteilung: „Wir möchten unserer Bürgerschaft ermöglichen, dass Garten- und Grünabfälle wieder in Höven abgegeben werden können.“ Gerade in den letzten Tagen seien viele im Garten aktiv gewesen und möchten Vertikutiermaterial und Strauchschnitt jetzt entsorgen. Wichtig dabei sei: „Die Wiederöffnung erfolgt auf Probe. Wir müssen sehen, ob das praktikabel abzuwickeln ist“, so Backes. Es werde daher Beschränkungen geben in der Anzahl der Fahrzeuge, die gleichzeitig die Abladestelle nutzen können. Anlieferer müssten sich auf längere Wartezeiten einstellen. „Ich empfehle, das Angebot nur zu nutzen, wenn die Entsorgung dringend nötig ist“, rät Backes.

Angeliefert werden dürfen ausschließlich Ast-, Strauchwerk, Laub und Vertikutiermaterial, soweit die Entsorgung über die Biotonne nicht möglich ist, in haushaltsüblichen Mengen (bis 4 cbm). Der Zutritt zum Gelände wird begrenzt auf fünf Personen und der Wertstoffhof selbst bleibt noch geschlossen.

Wenn sich dieses Verfahren am Wochenende als unproblematisch herausstellt, dann soll auch der Wertstoffhof am Montag (6. 4.) wieder geöffnet werden, allerdings nur für kostenlose Abfälle. Die Abgabe kostenpflichtiger Anlieferungen ist weiterhin nicht möglich, weil beim Zahlungsbetrieb notwendige Schutzvorkehrungen nicht eingehalten werden können.

Die regulären Öffnungszeiten des Wertstoffhofes sind – sollte sich das Verfahren jetzt am Wochenende bewähren – ab Montag (6. 4.) wieder montags, mittwochs, freitags (Karfreitag, 10. April geschlossen) von 13 bis 18 Uhr und samstags von 8.30 bis 13.30 Uhr. Eine Liste, welche Abfälle kostenlos angeliefert werden können, findet sich auf www.coesfeld.de. Dort steht am Montag auch, ob der Wertstoffhof geöffnet wird.