Fallzahl-Verdopplung binnen neun Tagen

Coesfeld (ds). 50 nachgewiesene Covid-19-Infektionen meldet das Kreisgesundheitsamt aktuell für die Stadt Coesfeld. Das ist eine mehr als am Donnerstag. Der Anstieg scheint sich deutlich zu verlangsamen. Das spiegelt sich auch in den Kreis-Zahlen wider, die sich nur um fünf auf 377 erhöhten. In Coesfeld haben sich die registrierten Infiziertenzahlen zuletzt binnen neun Tagen verdoppelt, NRW-weit waren es dreizehn Tage, deutschlandweit zehn Tage. | Kreis Coesfeld

Von Detlef Scherle