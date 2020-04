Ab sofort können alle Leser, und die, die es noch werden möchten, sich Medien entweder per Telefon oder per WhatsApp vorbestellen. Diese werden dann von den Büchereimitarbeitern zur Abholung bereit gelegt und können anschließend zu individuell vereinbarten Zeiten völlig kontaktlos abgeholt werden.

Vorbestellungen sind per Telefon an 02546 / 7231 und per WhatsApp-Nachricht an 02546 / 7112 möglich. „Sie können uns zum einen konkrete Bestellungen nennen, gerne auch gleich mehrere Bücher zur Auswahl. Zum anderen können aber auch Literaturrichtungswünsche geäußert werden und Überraschungspakete bestellt werden“, erklärt Büchereileiterin Gisela Hirtz.

Unter strengen Hygienemaßnahmen erfolgt schließlich eine kontaktlose Medienrückgabe am Dienstagmorgen und ebenfalls am Samstagnachmittag im Eingangsbereich der Letter Bücherei. Das Projekt startet am 7. April.

|Telefon an 02546 / 7231, WhatsApp-Nachricht an 02546 / 7112