Coesfeld (fs). Eine 89-jährige Coesfelderin ist im Krankenhaus ihrer Infektion mit dem Coronavirus erlegen. Das teilte der Kreis Coesfeld am Montag mit. Die Frau ist damit kreisweit das sechste Opfer der Krankheit Covid-19. Insgesamt meldete der Kreis am Montag 409 nachgewiesene Ansteckungen, 61 davon in Coesfeld. Damit hat sich in der Kreisstadt die Zahl der Infizierten von Sonntag auf Montag noch einmal um zwei erhöht.

Von Florian Schütte