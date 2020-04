Autokino steht noch auf der Kippe

Wochenlang sei „unter Hochdruck“ an dem Projekt gearbeitet worden, so Rottstegge. Die Finanzierung kristallisierte sich dabei schon früh als Knackpunkt heraus – auch schon vor den möglichen Auflagen der Behörde. „Die wirtschaftlichen Umstände sind hart“, erklärt der Kino-Betreiber, der seine Mitarbeiter gerne aus der Kurzarbeit herausholen will. Deshalb habe man sich gemeinsam mit Bürgermeister-Kandidatin Eliza Diekmann, die man wegen ihrer guten Vernetzung in der Geschäftswelt ins Boot geholt habe, ein Sponsoring-Konzept ausgedacht. „Mit Politik hat das nichts zu tun“, betont Rottstegge – „da sind wir völlig neutral“.

Der bisherige Plan: Bürger können auf einer Crowdfunding-Plattform für das Autokino-Projekt kleine Geldbeträge spenden und nehmen damit automatisch an einer Tombola teil. Die Gewinne dafür sollen wiederum Unternehmen aus Coesfeld und Umgebung stiften. Sie haben zusätzlich die Möglichkeit, Spots im Vorprogramm zu schalten oder mit Banner-Werbung auf sich aufmerksam zu machen. Diekmann koordiniert die Akquise der Tombola-Gewinne. Sie ist auch Ansprechpartnerin für Unternehmen, die sich engagieren wollen, und hofft nun, dass es auch wirklich was wird mit einem „echten Lichtblick“ in diesen schwierigen Zeiten.

Das Konzept fürs Kino steht. „Wir könnten am Osterwochenende starten“, so Rottstegge. Täglich sind zwei Vorstellungen geplant: Um 17 Uhr sollen Filme für die ganze Familie gezeigt werden und um 20.30 Uhr „eine erlesene Mischung aus aktuellen Blockbustern und kultigen Streifen“, erklärt der Kino-Mann. Auch eine Spätvorstellung mit actiongeladenen Filmen ist an den Wochenenden und vor Feiertagen angedacht.

Wenn es was wird mit dem Auto-Kino, dann müssen die Tickets ausschließlich online gebucht werden. Auch Getränke, Süßwaren und Snacks müssen schon vorab geordert werden. Nachbestellungen sind nicht möglich. Die Ausgabe soll vor Ort jeweils kontaktlos erfolgen. Alles soll nach Angaben des Betreibers auf die besonderen Bedingungen, die die Corona-Pandemie mit sich bringt, abgestimmt werden. So dürfen sich im Auto nur jeweils zwei Erwachsene eines Haushalts mit ihren Kindern befinden. „Es ist eine sichere Möglichkeit, Zeit mit der Familie zu verbringen“, verspricht Rottstegge.