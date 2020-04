Mercedes + Smart Köpper aus Dorsten erneut ausgezeichnet

Am Vorabend des „Deutschen Remarketing Kongresses“ in Würzburg vergab das Fachmedium „Gebrauchtwagen Praxis“ im Februar 2020 in Würzburg den Preis gemeinsam mit den Partnern Dekra, Real Garant und der Santander Consumer Bank. Mit diesem Preis werden Autohäuser im Ranking bundesweit für innovativen Gebrauchtwagenvertrieb ausgezeichnet.

Beim Wettbewerb für markengebundene und freie Handelsbetriebe sind Bewertungskriterien u.a. kreative Vertriebsideen, klare Unternehmensprozesse, hervorragender Service und Konzepte für das Marketing und die Präsentation von Gebrauchtwagen. Das Autohaus Herbert

Köpper setzte sich beim diesjährigen Wettbewerb um den „Gebrauchtwagen Award“ gegen zahlreiche Mitbewerber durch.

Sieger und Platzierte des „Gebrauchtwagen Award 2020“ waren

Platz 1: Autohaus Herbert Köpper, Dorsten

Platz 2: Fischer Automobile, Neumarkt

Platz 3: Autohaus Weeber, Weil der Stadt und Popp Fahrzeugbau, Erfurt

Der Erstplatzierte, das Autohaus Köpper ist Junge Sterne Partner von Mercedes-Benz in Dorsten und Teil der Automobilgruppe Köpper, zu der am gleichen Standort noch Betriebe der Marken Audi, VW und VW Nutzfahrzeuge gehören.

Das Autohaus zählt seit Jahren zu den besten Junge-Sterne-Betrieben Deutschlands - sowohl im Verkauf als auch im Service. Geschäftsführer Markus Pettendrup und sein Team setzen auf eine hohe Kundenorientierung als Basis ihres Geschäftserfolges.

So bekommen Interessenten auf eine Anfrage auch nach Feierabend das persönliche Feedback eines Verkäufers - garantiert bis 23 Uhr. „Wir gehen mit dem Markt“, lautet das Credo des Geschäftsführers, der eine kontinuierlich erfolgreiche Geschäftsentwicklung vorweisen kann und immer wieder mit neuen Ideen aufwartet.

Dazu zählt etwa die Sparte Köpper Klassik mit eigenem Showroom, in der seit drei Jahren bezahlbare Youngtimer der Marke Mercedes-Benz verkauft werden.

Die Köpper Automobilgruppe in Dorsten ist ein traditioneller Familienbetrieb. Aktuell werden die Marken Mercedes - Smart - Köpper Klassik, VW und Audi vertrieben. Alle insgesamt 185 Mitarbeiter der Köpper Gruppe mit den Standorten viermal in Dorsten und einmal in Dülmen verfolgen weiterhin die höchste Kundenzufriedenheit der Hersteller und freuen sich auf Ihren Besuch. Auch in der aktuellen angespannten Situation ist das Motto: „Wir sind weiterhin für Sie da“.