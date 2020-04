Corona: Zwei weitere Todesfälle

Coesfeld (ds). Die Zahl der Corona-Todesfälle in Coesfeld hat sich von eins auf drei erhöht: Wie der Kreis Coesfeld mitteilte, sind ein 77-jähriger Mann und eine 58-jährige Frau, die beide im Krankenhaus behandelt wurden, an einer Covid-19-Infektion gestorben. Zu Vorerkrankungen konnte Kreis-Pressesprecher Christoph Hüsing keine Angaben machen. Die Zahl der nachgewiesenen Ansteckungen in der Kreisstadt stieg von 61 auf 65. | Kreis Coesfeld

Von Detlef Scherle