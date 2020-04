Coesfeld. Am Vormittag gibt es noch einen Ortstermin mit der Stadt auf dem Parkplatz der Fabrik – dann sind alle Hürden genommen. „Wir machen es!“ verkündet Guido Rottstegge, Geschäftsführer des Cinema Coesfeld, mittags auf Nachfrage der AZ. Das Coesfelder Drive-In-Kino, dessen tatsächliche Realisierung am Montag wegen der Behördenauflagen noch offen war (wir berichteten), kann bereits am Karfreitag starten. Mit den nicht mehr ganz so taufrischen Blockbustern Eiskönigin Teil II (17 Uhr), Bohemian Rhapsody (20.30 Uhr) und Mad Max (23 Uhr) soll das Autokino eröffnet werden. Bis zu 150 Pkw dürfen auf den Platz am Dreischkamp. Heute um 10 Uhr beginnt der Online-Vorverkauf (www.kino-coesfeld.de).

Von Detlef Scherle