Zwei weitere Tote aus Coesfeld

Coesfeld (ds). An den Folgen des Corona-Virus sind zwei weitere Menschen aus Coesfeld gestorben. Wie der Kreis Coesfeld berichtete, handelt es sich um „einen betagten Mann“ und „eine betagte Frau“. Damit erhöhte sich die Zahl der Todesfälle in der Kreisstadt von drei auf fünf. Nachweislich infiziert haben sich 69 Menschen, zwei mehr als am Mittwoch. Die Verdoppelungsfrist hat sich weiter verlängert – auf nunmehr fast zehn Tage. Kreisweit erlitten insgesamt 439 Menschen eine Covid-19-Infektion. Davon sind nach Angaben des Kreisgesundheitsamtes allerdings 211 wieder gesundet. | Kreis Coesfeld

Von Detlef Scherle