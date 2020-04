Lange Wartezeiten einplanen

COESFELD (ds/pd). Nachdem es am Mittwoch ein Verkehrschaos am Wertstoffhof gab und die Polizei Staus auf der B 474 auflösen musste (wir berichteten), soll es dort schon am Samstag Kontrollen geben. „Wir wollen einen Rückstau auf der Bundesstraße unbedingt verhindern und werden Autofahrer, die nicht direkt in die Zufahrt zum Wertstoffhof einbiegen können, auffordern, weiterzufahren und ihr Anliegen zu verschieben“, teilt Uwe Dickmanns, zuständiger Fachbereichsleiter, mit. Schon am Abzweig der Bundesstraße soll der Verkehr geregelt werden.

Von Allgemeine Zeitung