Die AZ-Osterei-Aktion – mal anders

Aber wie viele sind es genau? Wer glaubt, die Antwort zu wissen, schickt uns eine Mail mit der Anzahl an:Gewinnspiel@azonline.de Unter allen richtigen Antworten verlosen wir einen 50-Euro-Gutschein für die Spielekiste in Coesfeld. Einsendeschluss ist der 19. April 2020. Wer sich die Zeit bis dahin vertreiben will, kann das Bild auch fertig ausmalen. Ein großes Dankeschön gilt Tina Vennes, die die Idee zu dieser Aktion hatte, und natürlich den Künstlern Luise und Daniel Hinkenbrandt, die sie so kurzfristig und beeindruckend umgesetzt haben. Nun viel Spaß bei der Eiersuche und beim Ausmalen wünscht das Team der Allgemeinen Zeitung.

Hier können Sie das Wimmelbild als PDF downloaden. Download