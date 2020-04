Leichter Anstieg der Corona-Infektionen

Kreis Coesfeld/Gescher (fw). Die Zahl der an Covid-19 erkrankten Menschen im Kreis Coesfeld hat sich am Karfreitag um zwölf auf nunmehr 451 erhöht. 216 Personen gelten mittlerweile als gesundet, das sind fünf mehr als am Donnerstag – diese Zahl wird nicht von der Gesamtzahl der Ansteckungen abgezogen. In Coesfeld sind 71 Corona-Infizierte registriert, zwei mehr als am Vortrag; in Billerbeck 24 (plus 1) und in Rosendahl unverändert 14. Die weiteren Zahlen: Dülmen 132 (plus 2), Senden 49 (plus 2), Lüdinghausen 47 (plus 2), Ascheberg 37 (plus 2), Nottuln 25 (unverändert), Nordkirchen 19 (unverändert), Havixbeck 17 (plus 1) und Olfen 16 (unverändert). Weitere Todesfälle waren nach Angaben des Gesundheitsamtes des Kreises seit Donnerstagnachmittag nicht zu beklagen, somit sind weiterhin elf Personen am Coronavirus verstorben. 24 Menschen im Kreis Coesfeld werden derzeit stationär im Krankenhaus behandelt, sieben davon auf der Intensivstation.

Von Frank Wittenberg