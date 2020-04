Wo Hühner ihre Eier selber färben

Coesfeld. Nanu? Hat der Osterhase etwa einen Teil seiner Fracht verloren? Ein buntes Gelege in den Pastellfarben Hellblau, Türkis, Rosa oder auch Olivgrün liegt mitten auf einer Wiese in Goxel. Drumherum scharren zufrieden 35 Hühner und Hähne mit so drolligen Namen wie Shira, Tracey, Peanut oder Falco in der Erde und picken nach Körnern. Doch offenbar war hier kein Osterhase am Werk. „Die Hühner legen die Eier so“, lacht Gina-Marie Pankraz. Bitte was? „Ja, das hängt von der Rasse ab“, erklärt die angehende Pferdewirtin, die nebenbei seit fünf Jahren Hühner züchtet und ihnen sogar einen Instagram-Account eingerichtet hat.

Von Florian Schütte