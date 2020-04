Ruhestörer hustet Polizisten an

COesfeld. Anzeigen wegen Ruhestörung, Verweigerung der Namensangabe, Beleidigung und Körperverletzung erwarten jetzt einen 44-jährigen Coesfelder, der am Karfreitagabend (10. 4.) zuerst seine Nachbarschaft in der Schüppenstraße gestört und sich dann mit der Polizei angelegt hat. Als die Polizisten den Betrunkenen zur Ruhe ermahnten und seine Personalien erbaten, wurde dieser ausfallend, beleidigte die Beamten aufs Übelste und versuchte, diese zu ergreifen, wie die Polizei mitteilt. Die Beamten fixierten den Störer. Dieser zeigte sich völlig uneinsichtig und wollte die Lautstärke seiner Musik selbst bestimmen. Die Polizisten nahmen den Coesfelder in Gewahrsam. Auf dem Weg zum Streifenwagen hustete der Störenfried den Polizisten ins Gesicht und gab an, am Coronavirus erkrankt zu sein. Im weiteren Verlauf versuchte er, Polizisten anzuspucken. Schließlich erhielt er die Gelegenheit, sich in der Ausnüchterungszelle zu beruhigen. Eine Viruserkrankung konnte durch die Gewahrsamsärztin nicht diagnostiziert werden.

Von Allgemeine Zeitung