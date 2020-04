Homeoffice statt pralles Gemeindeleben

Und nun hat die frisch berufene Vikarin ihren Dienst in der Evangelischen Kirchengemeinde Coesfeld aufgenommen, der ebenfalls ganz anders aussieht, als er eigentlich aussehen sollte. Mitten rein ins Gemeindeleben, nah dran sein an den Menschen, im Gespräch und im Gottesdienst, und dabei all das lernen, was eine Pastorin oder Pfarrerin können muss. So sollte es sein, zunächst im dreimonatigen Schulvikariat am Pictorius-Berufskolleg und anschließend in der Gemeindearbeit. Stattdessen ist Distanz angesagt und Homeoffice. Am PC lernt sie nun, wie evangelischer Religionsunterricht an einer berufsbildenden Schule geht. „Das Pictorius ist wirklich gut organisiert und hält den Unterricht mit Microsoft Teams aufrecht“, berichtet die Vikarin, die später auch selber lehren soll und die Osterferien nutzen wollte, um sich schon mal ein wenig in der Kirchengemeinde zu orientieren – eigentlich.

Viel Gelegenheit hatte sie dazu bisher nicht. An der konstituierenden Presbyteriumssitzung per Videokonferenz hat sie teilgenommen und in der offenen Kirche hat sie sich auch schon sehen lassen. „Viele Menschen nutzen das Angebot. Manche sitzen still, vielleicht betend, in den Bänken, andere suchen das Gespräch. Corona ist das beherrschende Thema“, schildert die 27-Jährige ihre Eindrücke. Offene Kirchen, Online-Andachten und -Gottesdienste, Telefon-Seelsorge – in der Krise gehen die Gemeinden neue Wege, um für die Menschen da zu sein. „Da kann und muss noch mehr möglich gemacht werden“, sagt die junge Frau, die die Corona-Krise nicht nur als Hemmschuh ihrer Ausbildung, sondern durchaus als Chance sieht. Andererseits wünscht sie sich schon, dass irgendwann auch wieder normales Gemeindeleben stattfindet. „Denn das, was den Beruf so schön und manchmal auch so schwierig macht, ist der Kontakt mit vielen verschiedenen Menschen in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen und mit ganz unterschiedlichen Lebensgeschichten“, so Schneider, die gerade den Umgang mit schwierigen Situationen lernen möchte und ihren zweieinhalbjährigen Vorbereitungsdienst auch als „Zeit der Entscheidung“ betrachtet, ob sie tatsächlich später als Pfarrerin arbeiten möchte. Schließlich sind nach der Ausbildung auch andere Tätigkeitsfelder denkbar, etwa in der Gemeindepädagogik, in der Kirchenverwaltung oder in der freien Wirtschaft. Begleitet wird Janica Schneider in dieser „Zeit der Entscheidung“ von ihren Mentoren Pfarrer Dirk Hirsekorn (Schule) und Pfarrerin Birgit Henke-Ostermann (Kirchengemeinde).

Ihre Entscheidung, Theologie zu studieren, begründet sie mit den „guten Erfahrungen“, die sie mit Kirche gemacht hat. In ihrer Heimatgemeinde in Brühl habe sie einen Pfarrer erlebt, der dem vom Theologen Ernst Lange beschriebenen „professionellen Nachbarn“ sehr nahe kam. Nicht zuletzt führte ihr vielfältiges ehrenamtliches Engagement in der Gemeinde zum Theologiestudium in Münster.

Dass sie nun in Coesfeld als Vikarin tätig ist, ist reiner Zufall. „Vikare können ihren Dienstort nicht frei wählen, aber Wünsche äußern. Mir war die Nähe zu Münster wichtig, weil mein Partner gerade promoviert und regelmäßig nach Münster fährt.“ Als klar war, dass es nach Coesfeld geht, habe sie erst einmal gegoogelt, denn bisher hatte sie keinerlei Verbindung zur Kreisstadt, und dann mit Pfarrerin Henke-Ostermann telefoniert. Inzwischen erkundet sie ihre neue Heimat zu Fuß und mit dem Fahrrad. Und hofft, dass schon bald ein intensiveres Kennenlernen möglich ist. In einer Zeit, in der weniger Sätze mit „Eigentlich...“ anfangen, in der Zeit nach Corona.