Da ist zum Beispiel dieses kleine Quadrat, 40 mal 40 Zentimeter, sandgestrahlter Spiegel. Es ist schon zwei Jahre her, dass Mathee, der sich im Rahmen seiner Kunst auch als Sprachspieler versteht, das böse Wort „Zumutung“ zerlegt hat. „Ich habe es zerstückelt, ein bisschen umgedreht und neu zusammengesetzt, und es ergab sich eine ganz andere Bedeutung“, beschreibt er den Prozess. „mutest Mut mir zu“ – eine Herausforderung und zugleich eine Ermutigung, die vielleicht ein Gegenüber mitteilt. Aber Mathee, der viele Arbeiten mit spiritueller Aussage und für kirchliche Auftraggeber ausführt, hat noch einen Schritt weiter gedacht: „Derjenige, der auf das Quadrat blickt, spiegelt sich in den Buchstaben, im Mut.“ Ein Selbstgespräch also auch, eine Einladung, die positive Kraft aus dem eigenen Inneren zu Schöpfen.

„Mut, so hat mir mein Vater immer gesagt, hat nichts mit Tollkühnheit zu tun“, berichtet Mathee, „sondern mit der Fähigkeit, die eigene Angst zu überwinden.“ Das möchte Mathee, der in Coesfeld schon viele künstlerische Projekte und Arbeiten realisiert hat, seinen Mitbürgern in Corona-Zeiten und gerade zu Ostern ans Herz legen. „Zwar müssen wir Respekt haben vor der aktuellen Situation und die gebotenen Maßnahmen befolgen, aber wir dürfen uns nicht von der Angst lähmen lassen.“ Mathee appelliert an die Menschen, gerade vor dem Hintergrund der Osterbotschaft in diesem Sinne mutig und zuversichtlich zu sein. Das heiße auch, Kontakt zu Familie und Freunden auf die jetzt mögliche Weise zu halten und die Tage in Freude zu verbringen.

Das Kunstwerk, das 2018 in Zusammenarbeit mit dem Coesfelder Unternehmen Glas Athmer in einer Auflage von zwölf Stück entstanden ist, hat seine Wirkung schon entfaltet. Eines der ersten Quadrate habe jemand gekauft, der bei der Grippewelle 2018 einen Angehörigen verloren habe, berichtet Mathee. „Jeden Tag in den Spiegel zu gucken, macht mir Mut“, hat die Person ihm damals berichtet. Eine Schule in Bayern, die das Zitat als Jahresmotto gewählt hatte, schrieb Mathee von einer Familie, der das Motto durch eine Krise geholfen hat. Den kunstvollen Mutmacher gibt es auch als Postkarte. Für einen kleinen Impuls. | www.udomathee.de