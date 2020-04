Bunte Farben halten Einzug

Coesfeld. Sie erstrahlen in den kräftigsten Orange-, Rot- oder Gelb-Tönen. „Jetzt kommt gerade die Sonne raus, die Blumen leuchten förmlich“, sagt Berthold Icking, Geschäftsführer des Gartencenters Ickings Paradies, und schaut in der Außenanlage seines Centers über die Primeln, Stiefmütterchen, Narzissen und Ranunkeln. Gemeinsam mit seinem Sohn Jan-Niklas – es sind ja Ferien – füllt er die Vorräte auf. „Diese Pflanzen sind alle geeignet, um sie jetzt in den Garten oder in Balkonkästen zu pflanzen“, verrät Icking.

Von Leon Seyock