Erstmals mehr gesundete als erkrankte Patienten

Die vier neuen Covid 19-Erkrankungen sind in Dülmen (134, plus 1), Coesfeld (73, plus 1) und Billerbeck (26, plus 2) registriert worden. In den anderen Orten blieben die Zahlen unverändert: Senden 49, Lüdinghausen 47, Ascheberg 37, Nottuln 25, Nordkirchen 19, Havixbeck 18, Olfen 16 und Rosendahl 14. 22 Menschen im Kreis Coesfeld werden derzeit stationär im Krankenhaus behandelt, vier davon auf der Intensivstation.

In Gescher, wo am Wochenende der erste Todesfall in Folge einer Corona-Erkrankung bestätigt wurde, blieb die Zahl der Infizierten gestern unverändert bei 31. 17 von ihnen gelten mittlerweile als gesundet. Die Gesamtzahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus im Kreis Borken lag am Montagnachmittag bei 790 (gestern 783). 407 Personen (gestern 391) sind inzwischen gesundet. 23 Personen sind inzwischen leider im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion verstorben.