Neue Arbeitsplätze in alter Schule

„Wir freuen uns sehr, in Coesfeld einen historischen Standort gefunden zu haben, an dem wir weiter wachsen können“, so Maria Weßeling, Geschäftsführerin der Weslink GmbH. In dem Gebäude in Goxel war seit zehn Jahren die Pflegeschule der Christophorus Kliniken ansässig, die seit wenigen Wochen im ehemaligen Postgebäude in der Coesfelder Innenstadt angesiedelt ist (Care-Campus).

Die Stadt Coesfeld freut sich, dass das Gelände der alten Schule jetzt für den Ausbau der Digitalisierung genutzt wird. Bürgermeister Heinz Öhmann dazu: „Die Digitalisierung schreitet in Coesfeld stetig voran, gerade die letzten Wochen mit der Corona-Krise haben da nochmal ordentlich Schub gegeben.“

Er ergänzt: „Die Firma Weslink wird mit dem neuen attraktiven Standort weitere IT-Firmen und Startups nach Coesfeld holen können. Das sind für die Zukunft ganz wichtige Arbeitsplätze für unsere Stadt.“

Christofer Weßeling, der weitere Geschäftsführer, teilt dazu mit, dass es hierzu einen modernen Coworking Space und weitere Angebote im neuen Business-Center geben wird: „Ähnlich wie zu früheren Zeiten wird im Gebäude Wissen vermittelt, jetzt mit dem Fokus auf den weiteren Ausbau der Digitalisierung.“