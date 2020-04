Kiste Wasser direkt vor die Haustür

Gerade Risikogruppen oder Menschen, die jetzt in häuslicher Quarantäne sind, wüssten den Service zu schätzen. „Aber uns kann natürlich jeder anrufen“, stellt Michael Niewerth klar. Sie würden die gewünschten Getränke nach Hause liefern, die Rechnung komme später per Post oder würde in den Kisten liegen. „Die Kunden müssen auch nicht zuhause sein, wenn wir kommen. Wir können vorher am Telefon besprechen, wohin wir die Ware stellen.“ So sei eine kontaktlose Übergabe kein Problem. Das Leergut würde er ebenfalls wieder mitnehmen, wenn gewünscht. „Wir nehmen pro Kiste zwei Euro und maximal sechs Euro. Je mehr der Kunde also bestellt, desto geringer wird die Liefergebühr pro Kiste.“

Dadurch, dass jetzt viele Privatkunden bestellen, habe sich auch das Volumen geändert. „Wo früher noch Firmen zehn bis 20 Kisten bestellt haben, brauchen Privatkunden nur noch zwei bis drei. Das nimmt im Vergleich etwas mehr Zeit in Anspruch, aber das machen wir natürlich gerne.“ Drei Festangestellte und einige Aushilfen arbeiten im Getränkehandel Niewerth. Allerdings sei das Arbeitsvolumen insgesamt auch bei ihm etwas zurückgegangen. Denn: „Unser ganzes Partygeschäft, also der Verleih von Kühl- und Getränkewaren sowie von Tischen und Bänken ist weggebrochen. Es findet ja nichts mehr statt“, so Michael Niewerth. „Und wer weiß denn schon, wann die ersten großen Veranstaltungen überhaupt wieder zugelassen werden“, wagt er einen vorsichtigen Blick in die Zukunft. Da müsse man eben jetzt kreativ werden und das Portfolio erweitern und Kapazitäten umlenken. Bislang zeigt sich Michael Niewerth aber optimistisch. Getränke würden immer gebraucht. „Wir merken schon Umsatzeinbußen, gerade durch den fehlenden Partyequipment-Verleih, aber noch geht es uns gut.“

Getränke Niewerth, Am Berkelbogen 6, Tel. 88563, Mail: niewerth-bestellung@web.de.