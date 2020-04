„Gemeinsam kämpfen“ statt eigene Egos pflegen

Gerade noch in der WDR-Lokalzeit, in Kürze im ZDF: Der 41-Jährige E-Commerce-Experte kann sich derzeit kaum vor Interview-Anfragen retten. Alle wollen wissen, wie es ihm gelungen ist, einen solchen Schulterschluss unter Wettbewerbern, die sich bisher knallhart bekämpften, zu erreichen. „Offensichtlich haben viele erkannt, dass es in schweren Zeiten Sinn macht, sich zu vernetzen. Nur wenn wir jetzt gemeinsam handeln, sind wir in der Lage, die Krise zu überwinden“, bringt er es gegenüber der AZ auf den Punkt. Unsere Konsumgesellschaft befinde sich „in der Vollbremsung“ – der „Crash für Handelsunternehmen“ sei absehbar. „In der Krise“, erklärt er, „müssen wir alle unser eigenes Ego zurückstellen und gemeinsam kämpfen. Daran glaube ich.“ Und diese Erkenntnis verbreite sich nun offenbar zunehmend auch in ganz Deutschland.

Was hat „Händler helfen Händlern“ schon bewirkt? „Im ersten Schritt“, erklärt er, „haben wir Informationen rund um Hilfsprogramme und -fonds geteilt und uns über mögliche Maßnahmen wie Liquiditätsprogramme und Steuererleichterungen ausgetauscht.“ Es galt, „die Schockstarre zu überwinden“. Daraus erwuchsen auch schon konkrete Forderungen an die Politik wie die nach zinslosen Darlehen und Haftungsfreistellungen für die Unternehmer. Und darüber hinaus? Pro bono – also kostenlos – hat die Firma Shopware in Schöppingen im Rahmen der Initiative „Händler helfen Händlern“ eine vereinfachte Plattform für die Internetvermarktung herausgebracht (wir berichteten gestern auf der Westfalen-Seite). Seit heute ist sie online – und wartet auch auf Coesfelder Interessenten.

Hilfestellung bietet die Initiative Händlern auch in regelmäßigen Gesprächsrunden mit Experten. Da hatte Diekmann in den vergangenen Wochen von FDP-Mann Christian Lindner bis hin zu Vertretern von Gerry Weber und BVB „Hochkaräter" zu Gast. Er selbst hat am Telefon schon mit 141 kleineren Händlern telefoniert und sie konkret im Hinblick auf das Online-Geschäft beraten. „Dass auch sie sich verändern müssen, ist schon lange bekannt", so Diekmann. Corona beschleunige nun dieses „Pflichtprogramm". „Ich lade alle ein, schnell gemeinsam zu lernen", sagt er. Und lächelt: „Fehler, die andere gemacht haben, muss man ja nicht auch noch machen." Kreative Ideen sind gefragt. Ein positives Beispiel verrät er von Rose Bikes: Dort habe man die Beratung per Whatsapp-Videoanruf eingeführt. Mit Erfolg: Aus sieben Beratungen hätten sich im Schnitt zwei Direktverkäufe ergeben. „Das könnte jeder Händler auch sofort anbieten." Leider griffen viele dagegen in der Krise gerne zu altbewährten Rezepten: „Überleben wird aber nur, der sich umstellt und Neues wagt", ist sich Diekmann sicher.