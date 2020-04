Poeten slammen und Puppen tanzen live im Autokino

Nach dem erfolgreichen Start am Osterwochenende

Coesfeld. Nach dem erfolgreichen Start des Autokinos auf dem Fabrik-Gelände am Dreischkamp sind dort nun zusätzlich auch noch Live-Veranstaltungen geplant. Schon am Donnerstag (16. 4.) um 20.30 Uhr präsentiert die Gruppe „Mundwerkkunst“ aus Münster Poetry Slam. Das Puppentheater Charivari aus Münster führt am Freitag (17. 4.) um 11 Uhr das Stück „Kasper und seine Freunde“ auf.