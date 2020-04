Mit Kreidegrüßen gegen die Krise

„Die Kinder hatten viel Freude daran, mit ihren bunten Grüßen vorbeigehenden Passanten eine Freude zu bereiten und ihnen in dieser herausfordernden Zeit Mut zu machen“, berichtet Barbara Sieverding, Leiterin der Kunst-AG, im Pressebericht. Auch malten die Kinder zu Hause zu verschiedenen Aufgabenstellungen an ihren Werken und schickten die Ergebnisse als Foto an die Schule zurück. An der Seminarstraße lief derweil ein sehr eingeschränkter Unterrichtsbetrieb: In die Schule kamen in dieser Zeit nur neun Kinder, deren Eltern als sogenannte „Schlüsselpersonen“ beruflich unabkömmlich sind.

„Ich wünschte, wir hätten als Hausaufgaben nur Kunst – das macht wenigstens Spaß“, wird Lara aus der Delfinklasse zitiert. Und Marleen findet, dass diese Bilder eigentlich überall auf den Straßen entstehen müssten – damit möglichst viele Menschen die guten Wünsche lesen. Alle Kinder, die noch Straßenkreide auftreiben können, lädt die Schule ein, sich der Aktion anzuschließen und das Leben bunter zu machen.